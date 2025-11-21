A reconstrução e a democracia passam pelos nossos pactos

Por Antônio Bernardo Santos Pereira, procurador-chefe do MPT/RS e Anderson Reichow, vice-procurador-chefe do MPT/RS

A necessidade de respeito às instituições tem ocupado o debate público, e isso é positivo. Mas essa discussão precisa ir além dos resultados eleitorais: nossa democracia constitucional não se sustenta apenas com eleições. Das urnas nasce também um compromisso federativo e um pacto social.

A defesa que o Ministério Público do Trabalho (MPT) faz da coesão social e institucional, portanto, não é um aspecto menor da vida pública. Assim como não se pode escolher entre aceitar ou não o resultado das eleições, também não é opcional cumprir os acordos que garantem o estado de bem-estar social.

Da mesma forma, não é facultativa a luta jurídica para responsabilizar quem viola esses princípios ou comete infrações. Essa missão não se esgota com a punição do infrator, seja no contexto penal ou nas relações de trabalho. Parte essencial da tarefa de fazer justiça é garantir que os bens lesados sejam reparados. A complexidade dessa etapa de devolver (a expressão é exata) à comunidade algum tipo de proveito deve ser temperada com o aprofundamento de mediações democráticas, garantindo à sociedade o direito de apontar projetos prioritários.

A ideia não é a busca de uma equivalência, olho por olho, mas qualificar a justiça com a marca da participação social. Mesmo os sistemas nacionais de políticas públicas mais capilarizados, como saúde e assistência social, foram capazes de se estruturar com respeito às conferências temáticas que inspiram caravanas e fazem chegar às capitais os dilemas invisíveis dos rincões. No caso das reparações trabalhistas, essas virtudes ainda estão por ser construídas. Se quisermos preservar nosso pacto social e federativo, temos de honrar os arranjos que viabilizam a aplicação das indenizações trabalhistas em projetos que reflitam o mosaico regional.