A questão ambiental está no nosso dia a dia

Por Sandra Bitencourt, jornalista, pesquisadora do Observatório da Comunicação Pública da UFRGS

O noticiário desta semana destaca o tema da preservação ambiental, com a cobertura da COP 30 na Amazônia. As manchetes trataram do apoio confirmado por 53 nações ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), com aportes anunciados por sete países que somam quase U$6 bilhões, o que pode configurar mais ação e menos retórica vazia. O discurso do presidente Lula, dosado pela eficiente diplomacia brasileira, chama a atenção para o fato de que as pessoas podem não entender questões técnicas, mas padecem com os efeitos como secas e enchentes.

Ofereço dois exemplos, singelos até, mas que precisariam ser escrutinados

Aqui em Porto Alegre, capital de um Estado que virou exemplo trágico dos desastres da transição climática, iniciativas conduzidas pela direita mostram uma marcha no sentido inverso do que deveria ser uma reconstrução sustentável. Ofereço dois exemplos, singelos até, mas que precisariam ser escrutinados em toda a gravidade do que esses gestos representam.

Deu no jornal: a feirinha da agricultura familiar que reúne cem agroindústrias no Largo Glênio Peres pode desaparecer, devido a um projeto da vereadora Fernanda Barth, do PL, que proíbe a realização de feiras no local. Após as críticas, ela explicou que pretende disciplinar o uso: "Não existe nenhuma ideia de tirar as feiras do centro, só reposicionar, para sair de cima do estacionamento do Mercado Público", justificou. Vejam que nessa justificativa está toda uma concepção que privilegia a circulação dos automóveis, algo que as principais cidades do mundo já trataram de reduzir ou eliminar dos seus centros urbanos. Pergunto aos moradores se não aprendemos a lição e se não deveríamos priorizar o acesso a alimentos saudáveis, ao invés de investir em mais CO2.