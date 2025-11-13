A guerra de narrativas e o desafio de buscar a verdade

Por Daniela Russowsky Raad, presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS)

Vivemos um tempo em que a velocidade das informações supera a capacidade de apuração. Em conflitos complexos, como o que envolve Israel e o Hamas, essa pressa em definir culpados e vítimas, muitas vezes sem checar os fatos, cria uma nova frente de batalha: a guerra de narrativas.

No dia 7 de outubro, o mundo mudou. O ataque terrorista do Hamas contra civis israelenses deixou marcas profundas em Israel, nas comunidades judaicas da diáspora e na sociedade global. Desde então, assistimos a um cenário em que versões incompletas ou distorcidas ganham força antes mesmo de os fatos serem confirmados. Manchetes, postagens e vídeos tornam-se armas poderosas na disputa pela opinião pública e na formação de percepções que moldam comportamentos e decisões em escala mundial.

Durante o evento promovido em Porto Alegre, o major Rafael Rozenszajn, porta-voz da reserva das Forças de Defesa de Israel, alertou: "Não existe guerra sem manipulação de informação." Essa frase sintetiza um desafio que ultrapassa o Oriente Médio. Hoje, cada cidadão é também um multiplicador de conteúdo, e, por isso, a responsabilidade com a verdade precisa ser compartilhada.

A informação, quando contorcida ou não apurada, potencializa discursos de ódio e o aumento da intolerância

Eventos como este são fundamentais para reforçar a importância de buscar a verdade dos fatos, com empatia, contexto e compromisso ético. A polarização e o viés ideológico enfraquecem o diálogo e tornam as pessoas reféns de discursos prontos. É preciso coragem para duvidar, investigar e reconhecer quando uma narrativa não corresponde à realidade, exercitando o senso crítico e valorizando o jornalismo profissional.