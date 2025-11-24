A Fórmula 1 virou marca – e venceu fora das pistas

Por Juliano Brenner Hennemann, sócio-diretor da SPR, professor no MBA da ESPM e presidente do Sistema das Agências de Propaganda no Rio Grande do Sul (SinaproRS)

Por muito tempo, a Fórmula 1 foi uma paixão de nicho. Europeia, técnica, elitista. Uma espécie de clube fechado, onde só entrava quem entendia de motores, curvas e classificações. Mas tudo mudou em 2016, quando o controle da categoria passou dos europeus para os americanos da Liberty Media, por US$ 4,4 bilhões.

A partir daí, a F-1 deixou de ser apenas um campeonato de automobilismo e passou a ser tratada como uma plataforma global de entretenimento. A lógica aplicada foi a mesma da NFL e da NBA: transformar esportes em conteúdo, atletas em personagens e a audiência em fãs engajados.

A virada começou com a série Drive to Survive, da Netflix, lançada em 2019. Bastou uma temporada para que pilotos até então anônimos se tornassem estrelas pop. O público jovem se apaixonou, o engajamento disparou e a Fórmula 1 saiu do nicho para figurar no Top 10 da plataforma em mais de 50 países.

Tornou-se um case de gestão de marca multiplataforma

Vieram novos GPs nos Estados Unidos, ativações nas redes sociais, parcerias com marcas como Rolex, AWS e Heineken, e até a entrada do luxo no paddock, com troféus da Tiffany e coleções da Louis Vuitton e Tommy Hilfiger.

O ápice desse movimento cultural foi o filme estrelado por Brad Pitt. Uma equipe fictícia, a APXGP, vendeu US$ 40 milhões em patrocínio real. As ações das marcas envolvidas subiram em média 3,35% logo após a estreia, gerando um impacto financeiro estimado em US$ 7,8 bilhões. O filme entrou no videogame da EA Sports e virou carro da Hot Wheels.

Mais do que um case de mídia, a Fórmula 1 tornou-se um case de gestão de marca multiplataforma. Em menos de uma década, saiu de US$ 4,4 bilhões para ser avaliada em mais de US$ 17 bilhões.