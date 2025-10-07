Uma (nova) ponte para o futuro

Por Tiago Dinon Carpenedo, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

O começo deste mês marca a distância de um ano para as eleições gerais de 2026. Quais são as boas e novas ideias de país que queremos ver defendidas pelos próximos candidatos? A meu ver, a ausência de uma resposta convincente, às vésperas do ano eleitoral, demonstra que já estamos atrasados.

Nosso país parece cambaleante, resignado por pequenas vitórias e grandes derrotas. Não bastassem as crises crônicas da onipresença da violência, da educação medíocre e do crescimento não sustentável, o Brasil atual carrega crises agudas, como a baixa harmonia e independência entre os poderes, a incapacidade de assegurar a liberdade de expressão e a formação de uma bomba fiscal.

Não há mudanças estruturais sendo debatidas seriamente. Parecemos um barco à deriva, cada vez mais distante do destino idealizado. O casco, antes já desgastado, agora apresenta furos, com infiltração de uma água congelante. O capitão já não inspira confiança em sua larga tripulação, o que se repete na percepção de desconfiança dos viajantes. Sem confiança, não há esperança.

O brasileiro está cansado de discussões populistas e de bravatas

Voltemos 10 anos, em outubro de 2015, quando o documento “Uma ponte para o futuro” foi publicado pela Fundação Ulysses Guimarães, vinculada ao MDB (então, PMDB). Menos de um ano depois, o ex-vice e então novo presidente, Michel Temer – aquele com menor aprovação popular desde a redemocratização –, tinha uma bússola e um mapa de navegação.

Um documento com redação simples e menos de 20 páginas, que abdicava de grandes engenhosidades. Retratava um diagnóstico singelo, porém eficaz, dos principais agravos brasileiros. Mais importante: servia de denominador comum para o posterior escrutínio pelo debate público.

Talvez se trate mais de desejo pessoal do que de análise séria, mas o brasileiro está cansado de discussões populistas e de bravatas. Ficamos para trás nas últimas décadas.