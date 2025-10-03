Uma grande façanha

Por Eduardo Loureiro, secretário de Estado da Cultura

O mês de setembro recém cerrou porteiras, mas podemos seguir comemorando as façanhas dos gaúchos neste marcante ano de 2025. Impulsionados por efetivas ações do poder público, entidades e municípios realizaram aquela que talvez tenha sido a maior celebração dos últimos tempos. Foi a Semana Farroupilha da resiliência, da reconstrução, da alegria e do amor às tradições, depois da histórica enchente que nos infligiu sofrimento e tristeza.

Sem querer puxar brasa ao nosso assado, o governo estadual dedicou atenção especial à maior data dos gaúchos, com investimentos que perpassaram secretarias e culminaram com uma grande festa, à altura da nossa história de bravura, de luta por igualdade e em defesa da liberdade e humanidade. Foram muitos os investimentos. Pela primeira vez, a geração e distribuição da Chama Crioula contaram com um modelo inédito de financiamento, com R$ 300 mil investidos pela Secretaria da Cultura para apoiar a participação de todas as 30 regiões tradicionalistas. Além disso, dois editais do Programa Avançar Tchê estão destinando cerca de R$ 17 milhões à promoção da cultura regional gaúcha, com destaque ao fomento do tradicionalismo.

Investir no tradicionalismo é bem mais do que dar a devida atenção à cultura

No ano em que homenageamos o centenário de Darcy Fagundes, símbolo da força e da diversidade cultural gaúcha, tivemos ainda o Ganha-Ganha Farroupilha, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a secretarias da Cultura, Turismo e Comunicação, que impulsionou o comércio varejista e premiou as melhores vitrines com a temática farroupilha, outro feito inédito.