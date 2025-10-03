Uma grande façanha

Por Eduardo Loureiro, secretário de Estado da Cultura
O mês de setembro recém cerrou porteiras, mas podemos seguir comemorando as façanhas dos gaúchos neste marcante ano de 2025. Impulsionados por efetivas ações do poder público, entidades e municípios realizaram aquela que talvez tenha sido a maior celebração dos últimos tempos. Foi a Semana Farroupilha da resiliência, da reconstrução, da alegria e do amor às tradições, depois da histórica enchente que nos infligiu sofrimento e tristeza.
Sem querer puxar brasa ao nosso assado, o governo estadual dedicou atenção especial à maior data dos gaúchos, com investimentos que perpassaram secretarias e culminaram com uma grande festa, à altura da nossa história de bravura, de luta por igualdade e em defesa da liberdade e humanidade. Foram muitos os investimentos. Pela primeira vez, a geração e distribuição da Chama Crioula contaram com um modelo inédito de financiamento, com R$ 300 mil investidos pela Secretaria da Cultura para apoiar a participação de todas as 30 regiões tradicionalistas. Além disso, dois editais do Programa Avançar Tchê estão destinando cerca de R$ 17 milhões à promoção da cultura regional gaúcha, com destaque ao fomento do tradicionalismo.
Investir no tradicionalismo é bem mais do que dar a devida atenção à cultura
No ano em que homenageamos o centenário de Darcy Fagundes, símbolo da força e da diversidade cultural gaúcha, tivemos ainda o Ganha-Ganha Farroupilha, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a secretarias da Cultura, Turismo e Comunicação, que impulsionou o comércio varejista e premiou as melhores vitrines com a temática farroupilha, outro feito inédito.
Mais do que fomentar nossa cultura raiz, a Semana Farroupilha foi uma grande oportunidade para impulsionar a economia gaúcha, na medida em que o setor contribui no fortalecimento do PIB estadual. Conforme pesquisa da Universidade Feevale, atividades como festivais, bailes, desfiles, shows, rodeios, entre outros, movimentam nada menos do que 4,5 bilhões de reais por ano. Então, investir no tradicionalismo é bem mais do que dar a devida atenção à cultura, porque representa emprego, renda e oportunidades para milhares de pessoas. Isso certamente, é uma grande façanha.