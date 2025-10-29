Um novo ciclo para Porto Alegre

Por Andreas Eduardo Buchholz, administrador e sócio empreendedor da Igapó

Porto Alegre sempre teve orgulho de ser uma cidade verde e agora dá mais um passo para transformar esse orgulho em ação. A instalação da composteira da Igapó no Parque da Redenção – o coração da Capital – marca o início de uma nova etapa na relação dos moradores do entorno com os resíduos orgânicos. O que antes era descartado agora ganha novo destino: vira adubo, vida e aprendizado.

A composteira já está em funcionamento e é a primeira instalada em um espaço público aberto da cidade. Ela integra um projeto-piloto de prova de conceito em parceria com a prefeitura municipal, que permitirá avaliar o desempenho do equipamento em um local de grande circulação. Mais do que tratar os resíduos do parque, a iniciativa mostra que é possível fazer gestão ambiental eficiente e educativa em espaços coletivos.

Durante dois anos, o projeto funcionará como um laboratório de sustentabilidade a céu aberto, com oficinas, atividades de educação ambiental e visitas de escolas públicas. A proposta é aproximar a população da compostagem e do conceito de economia circular, mostrando que cada gesto importa, e que o impacto positivo pode começar no nosso quintal.

A tecnologia é 100% gaúcha e patenteada, desenvolvida pela Igapó, que também está levando uma de suas composteiras para Belém (PA), onde está será utilizada na COP30, conferência climática da ONU. Do Rio Grande do Sul ao Pará, e agora no coração verde de Porto Alegre, a startup ratifica a posição do papel do Estado como desenvolvedor de soluções sustentáveis e inovadoras.