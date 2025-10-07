Um HPS mais moderno e seguro em Canoas

Por Airton Souza, prefeito de Canoas

Desde a enchente de 2024, o canoense faz algumas perguntas. Uma das mais recorrentes é quando o Hospital de Pronto Socorro vai voltar. Essa é uma preocupação legítima. O HPS representa cuidado, acolhimento e proteção. É o local onde milhares de pessoas já tiveram suas vidas salvas e famílias encontraram amparo nos momentos mais difíceis. Nós entendemos o significado do HPS e a ansiedade da população pela falta desse espaço essencial.

A boa notícia é que estamos muito próximos de retomar as obras no HPS. No último dia 25, tivemos uma reunião decisiva com os técnicos da Caixa Econômica Federal, que encaminharam a liberação para a continuidade da reforma. Restam apenas ajustes finais, que serão resolvidos nos próximos dias.

Estamos cuidando de cada detalhe para que possamos retomar a obra

O HPS vai voltar muito melhor e mais moderno, resiliente e preparado para enfrentar os desafios da saúde pública. Não se trata de uma obra simples. Nossa transparência exige esclarecer que tivemos de adequar o projeto original, que previa apenas a reconstrução do piso térreo, justamente o mais atingido pela enchente. Seguir nessa direção seria a decisão mais fácil, mas não traria segurança frente a novos eventos extremos.

O HPS precisa de uma reforma completa, que entregue o prédio renovado, com toda a segurança e a estrutura necessárias para atender aos canoenses e aos milhares de gaúchos de mais de cem municípios que têm o hospital como referência. Por isso, tomamos a decisão de atualizar o projeto para que a população tenha uma entrega duradoura e de qualidade.