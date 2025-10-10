Tarcísio de Freitas e o caso do metanol, María Corina Machado ganha Nobel da Paz, Barroso se despede do STF e a proposta de paz em Gaza

No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar.
TARCÍSIO DE FREITAS
Governador de São Paulo, sobre bebidas alcoólicas com metanol que causaram intoxicações e mortes, em declaração que depois reconheceu ter sido infeliz.
Dedico este prêmio ao sofrimento do povo venezuelano e ao presidente Trump por seu apoio decisivo a nossa causa!
MARÍA CORINA MACHADO
Líder da oposição na Venezuela, após ser laureada na sexta-feira com o Prêmio Nobel da Paz.
Só vamos evitar o feminicídio, que é o ápice, a pior consequência, se conseguirmos intervir antes.
FÁBIA RICHTER
Enfermeira, nomeada na segunda-feira para a Secretaria da Mulher do Estado, pasta recriada após 10 anos.
Ela pediu desculpas por tudo, (disse) que não ia conseguir.
GABRIEL ZANETTIN
Noivo de Eduarda Correa, 23 anos, salva após ser soterrada por carga de serragem, contando sobre a ligação que ela fez, achando que não sobreviveria.
Sinto que agora é hora de seguir outros rumos, que nem sei se estão definidos.
LUÍS ROBERTO BARROSO
Ministro do STF, que na quinta-feira anunciou que vai antecipar a aposentadoria da Corte.
Nossos países vão se dar muito bem juntos.
DONALD TRUMP
Presidente dos EUA, em sua rede social, relatando conversa por telefone com par brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.
Com a ajuda de Deus, traremos todos para casa.
BENJAMIN NETANYAHU
Primeiro-ministro de Israel, sobre os reféns que ainda ficaram em poder do Hamas, após acordo para parar a guerra em Gaza.