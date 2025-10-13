Superar desertos! “Dilexit te!”

Por Cardeal dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

A existência humana atual, marcada pela produtividade e pelo consumo, está absorvida pelo ativismo. O próprio tempo livre se torna algo funcional no interior da produção, esquecendo-se que mesmo a “inatividade” representa uma forma intensa de vida. Sem o reconhecimento e as condições necessárias para o repouso, se impõe a ideologia que considera o ser humano como tendo de funcionar. A própria aceleração da vida nos acostuma a ver e julgar o que está verdadeiramente em questão de forma parcial, se não errônea, forjando expressões diversas de pobreza. É a pobreza de quem não tem direitos, nem lugar, nem liberdade; de quem não possui instrumentos para dar voz a sua dignidade e suas capacidades; de quem experimenta no cotidiano a pobreza material, moral, espiritual, cultural, humana!

Reconhecer e se dispor a acolher com respeito todos os feridos e privados da própria dignidade, liberdade e identidade é um imperativo ético, um chamado à consciência, particularmente dos cristãos.

A pobreza em suas múltiplas facetas é uma realidade contra a qual todos são chamados a lutar. Ela se constitui, talvez, no maior desafio hodierno, quando milhões de pessoas vivem em condições desumanas e muitas morrem literalmente de cansaço, depressão ou fome. Quando a ética cede lugar a ideologias reducionistas “o deserto cresce” (Nietzsche), ou seja, cresce aquela dimensão da vida social na qual o ser humano carece do necessário para viver dignamente. Reconhecer e se dispor a acolher com respeito todos os feridos e privados da própria dignidade, liberdade e identidade é um imperativo ético, um chamado à consciência, particularmente dos cristãos.