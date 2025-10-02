Saneamento Salva, uma plataforma pela vida

Por Edison Carlos, presidente do Instituto Aegea

O Brasil vive um paradoxo silencioso: enquanto avança em diversas áreas sociais e econômicas, ainda carrega um déficit histórico em um dos pilares básicos da dignidade humana – o saneamento. Mais de 90 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e mais de 30 milhões vivem sem abastecimento de água. Apesar de avanços pontuais, o saneamento continua sendo negligenciado, afetando diretamente a saúde, a educação, a economia, o meio ambiente.

É nesse cenário que nasce a plataforma Saneamento Salva, uma iniciativa do Instituto Aegea com o propósito claro e urgente de transformar a percepção e a realidade do saneamento básico no país. O saneamento é um desafio de Estado, que exige planejamento, investimento e vontade política. Mas a transformação começa com as pessoas. E é justamente aí que o Saneamento Salva se posiciona: como um canal de informação, mobilização e protagonismo social.

A força da plataforma está nas histórias que ela conta. Narrativas que mostram que o saneamento salva vidas e promove prosperidade. Entre os conteúdos disponíveis, destacam-se reportagens especiais, artigos de especialistas, médicos e acadêmicos, entrevistas em vídeo e podcasts, estudos e publicações, cases de sucesso de empresas públicas e privadas, dicas e clipping de notícias do setor.