RS da implementação

Por Marjorie Kauffmann, secretária de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura

O governo Leite trilha um caminho promissor quando o assunto são os compromissos globais para mitigar as mudanças climáticas. Dados do Inventário de Gases de Efeito Estufa do Estado, divulgados na quinta-feira, apontam uma redução de 26,8% das emissões líquidas de Gases de Efeito Estufa (GEE) entre 2021 e 2023.

O resultado está atrelado aos compromissos assinados ao longo dos anos com instituições internacionais. Entre eles, Race to Zero e Race to Resilience, firmados na Conferência do Clima da ONU em Glasgow, na Escócia (COP 26), e que definiu o nosso propósito: neutralizar as emissões de carbono até 2050.

Os dados positivos, assim como a estratégia para atingi-los, serão levados pela comitiva gaúcha para COP30 em Belém, no Pará (COP30). Será a COP da implementação, e o Rio Grande do Sul se firma como um Estado que não apenas assina compromissos, mas os implementa.

A educação de crianças e jovens também fará parte das agendas

Na pasta de projetos, divididos nos eixos mitigação e reconstrução, estão o Plano Rio Grande, um modelo de governança adaptada e resiliente, o Proclima2050, que engloba a transição energética justa para as regiões carboníferas e o hidrogênio verde, as estratégias de descarbonização, entre outros temas.

A educação de crianças e jovens também fará parte das agendas, por meio das Escolas Resilientes, projeto coordenado pela Secretaria da Educação. O Pampa terá palco na COP30, garantindo visibilidade para este bioma exclusivo do Estado. O financiamento climático será outro foco das agendas, em mais de dez reuniões previstas com bancos internacionais.

A COP30 será de lançamentos de importantes políticas públicas para o Rio Grande do Sul, com prioridade aos municípios gaúchos. Além disso, apresentaremos os roteiros de descarbonização de cinco cadeias produtivas agropecuárias, que irão acelerar a redução das emissões e nos permitir atingir – ou até antecipar – as metas estabelecidas.