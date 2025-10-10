Respeito e colaboração: uma nova relação entre Estado e municípios

Por Paula Mascarenhas, secretária extraordinária de Relações Institucionais do RS

Ao lançar o programa Avançar Mais Cidades – Linha de Crédito, com foco em financiamento, o governo gaúcho inaugura um novo viés na relação rica e produtiva que tem estabelecido com os municípios gaúchos desde que virou o jogo na questão fiscal. Após reequilibrar as contas públicas, a atual gestão estadual voltou seu olhar para os territórios onde vivem os gaúchos e as gaúchas. E compreendeu que as transformações necessárias, tanto em políticas sociais quanto em iniciativas de desenvolvimento e infraestrutura, precisavam chegar de forma mais direta à realidade das pessoas.

Nesse contexto, o Estado passou a direcionar seus investimentos em obras e serviços para os municípios, em parceria com prefeitos e prefeitas, garantindo que as políticas públicas estaduais se traduzissem em resultados concretos no dia a dia da população.

Para que cada cidade consiga realizar obras estruturantes e estratégicas

Agora, para manter a responsabilidade fiscal e diante da limitação do teto de gastos, o governo lança mais uma ferramenta inovadora de apoio aos municípios. Por meio do uso de recursos da Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual (Cadip), será possível viabilizar linhas de crédito junto ao Banrisul, Badesul e BRDE. A iniciativa amplia as alternativas de investimento, oferecendo mais oportunidades para que cada cidade consiga realizar obras estruturantes e estratégicas.

O diferencial do Avançar Mais Cidades – Linha de Crédito está no profundo respeito ao protagonismo municipal. Trata-se de um financiamento flexível, que exige apenas a aplicação em despesas de capital, mas deixa aos gestores locais a liberdade para definir as prioridades. Afinal, ninguém conhece melhor a realidade de cada território do que os próprios gestores e suas equipes.