Rastreamento do câncer de mama: a tríade que salva vidas

Por Camile Stumpf, médica mastologista, mestre e doutora pela UFRGS e integrante do corpo clínico do Hospital Moinhos de Vento

Outubro Rosa é um movimento global que reacende, anualmente, a discussão sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas não podemos permitir que essa mobilização fique restrita ao calendário. Afinal, estamos falando do tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, representando cerca de 1 em cada 3 casos diagnosticados, com 74 mil novos casos por ano até 2025, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Diante disso, precisamos falar: o câncer de mama mata. Mas, quando identificado precocemente, tem uma das maiores taxas de cura, com mais de 95% de chance de sucesso no tratamento em estágios iniciais. Ou seja, rastrear salva vidas.

Na minha prática, defendo a tríade do cuidado: anamnese, exame físico e exames de imagem. São elementos indispensáveis para uma avaliação completa e eficaz. A anamnese nos permite conhecer o histórico da paciente, entender fatores de risco como hereditariedade, uso de hormônios, idade da menarca e menopausa, hábitos de vida. É um momento de escuta e acolhimento.

São elementos indispensáveis para uma avaliação completa e eficaz

O exame físico, por sua vez, tem sido negligenciado por muitos. O toque clínico é insubstituível. Através dele, identificamos nódulos, retrações, assimetrias, alterações de pele e secreções que podem indicar algo mais sério. Já os exames de imagem, especialmente a mamografia, recomendada a partir dos 40 anos, são capazes de detectar tumores antes mesmo que sejam palpáveis.

Não se trata de escolher um recurso ou seguir protocolos automáticos. O rastreamento efetivo é individualizado, atento e baseado na ciência. É nesse conjunto que a tríade mostra sua força: o olhar clínico, o toque cuidadoso e a imagem precisa. Também é essencial lembrar que autoexame não é rastreamento. O autoconhecimento é importante, mas não substitui o acompanhamento médico regular. Muitas mulheres só procuram ajuda quando percebem alterações, e, muitas vezes, o câncer já está em estágio avançado.