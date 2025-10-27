Por que empreender em Porto Alegre?

Por Carla Deboni, CEO da GAM3 Parks

Empreender em Porto Alegre é enfrentar, todos os dias, o desafio de transformar convicção em realidade. É acreditar, apostar e investir mesmo quando o cenário é incerto. É aplicar recursos e tempo onde poucos veem valor, é seguir em frente quando tudo parece desabar.

Nada é garantido. Às vezes, uma enchente histórica submerge o sonho. Outras vezes, são os imbróglios judiciais que travam, atrasam e afugentam quem quer investir. E, ainda assim, é preciso parar, rever, recomeçar. Essa é a rotina de quem empreende: lidar com o imprevisível, ajustar o rumo, seguir.

Em Porto Alegre, muitas vezes, algumas pessoas jogam contra. Aqui há narrativas ultrapassadas vestidas de opinião tentando reduzir o novo ao que já foi. Passa a impressão de que resiste a mudar, quando o que mais precisa é oxigenar. Mais sonhos, mais coragem, mais vontade de construir uma cidade melhor para todos.

No Parque Harmonia, o que foi prometido está sendo entregue

Depreciar é sempre mais fácil. Mas, quando o projeto é público, a responsabilidade dobra. Cada decisão precisa respeitar a cidade, o morador, o turista. Se for preciso mudar, mudamos. Isso também é empreender: corrigir a rota sem perder o propósito.

No Parque Harmonia, o que foi prometido está sendo entregue – conforme o contrato, com transparência e compromisso. O restante é visão: o desejo de dar à cidade o que ela merece.

Erradas são as narrativas que alimentam a desconfiança e torcem pelo fracasso. A realidade é feita de esforço, seriedade e persistência. O verdadeiro sonho é contribuir com Porto Alegre, um passo de cada vez.