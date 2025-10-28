Pior solidez fiscal do Brasil hoje. Alerta 2027

Por Rodrigo Lorenzoni, deputado estadual (PP)

O mais recente levantamento do Centro de Liderança Pública acende um sinal vermelho: o Rio Grande do Sul ocupa hoje a última posição no ranking de solidez fiscal entre todos os Estados do país. Esse dado, por si só, já preocupa. Mais ainda quando lembramos que o próprio governo estadual utiliza esse ranking para destacar indicadores positivos, o que reforça sua credibilidade.

No mesmo estudo, outro dado chama atenção: também somos o último colocado em investimento público. Isso revela um Estado fragilizado em seu ajuste fiscal e incapaz de aplicar recursos com eficiência em áreas estratégicas como infraestrutura e logística.

A partir de 2027, o RS voltará a pagar a dívida com a União e terá de cumprir obrigações legais importantes, como os investimentos mínimos em saúde e educação, conforme acordos com o Ministério Público, e enfrentar o fim da parcela de irredutibilidade do magistério. Isso colocará uma pressão enorme sobre o orçamento já no limite. E não há mais espaço para aumento de tributos.

É preciso retomar um processo sério de enxugamento e gestão eficiente

A recuperação fiscal do RS exige mais do que aumento de receita: é urgente conter despesas. O atual governo prega austeridade, mas tem o maior número de secretarias em 20 anos e eleva os gastos com reestruturações que incham a máquina e aumentam a estrutura do Estado com mais CCs e FGs. É preciso retomar um processo sério de enxugamento e gestão eficiente.

A única saída sustentável no pilar da receita é impulsionar a economia, com investimentos reais em infraestrutura. Rodovias, hidrovias e ferrovias precisam sair do papel.

Infelizmente, os recursos do Fundo de Reconstrução (Funrigs) estão sendo usados em publicidade, bolsas e consultorias. Com o prazo do fundo se encerrando em 2027, há risco de gastos apressados e pouco eficazes.