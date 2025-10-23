Pioneirismo na telecirurgia: vivendo o futuro da robótica

Por Sandro Junqueira, diretor-executivo do Hospital Mãe de Deus

Um momento histórico para a medicina aconteceu neste mês de outubro, conectando os Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo em um feito que atinge todo o continente: o Hospital Mãe de Deus e o Hospital Nove de Julho realizaram, com sucesso, a primeira telecirurgia robótica da América Latina não experimental. Com esse avanço, celebramos o compromisso de nosso hospital com a inovação e a excelência, e a atuação direta em uma transformação no atendimento ao paciente em nosso país e entre continentes.

A telecirurgia recebeu autorização oficial da Anvisa no dia 29 de setembro deste ano para utilização em pacientes clínicos no Brasil, permitindo que médicos realizem cirurgias remotas com total segurança e precisão, com importante plataforma robótica com conexões de altíssima velocidade e estabilidade. No procedimento que realizamos – uma retirada total da próstata –, o urologista Rafael Coelho, do Hospital Nove de Julho, operou de São Paulo, enquanto o também cirurgião Marcos Tefilli, do Hospital Mãe de Deus, era o responsável pelo paciente aqui em Porto Alegre.

Reforçamos nosso papel como protagonistas na transformação da saúde no Brasil

Ao dar esse passo, reforçamos nosso papel como protagonistas na transformação da saúde no Brasil. E seguimos para um futuro de ampliação ao acesso às cirurgias robóticas, opção que reconhecidamente traz resultados clínicos mais precisos e seguros aos pacientes. Uma pessoa de uma cidade do interior, por exemplo, poderá ser operada por especialistas de grandes centros – em tempo real, com segurança e precisão. Essa é a perspectiva que se abre com a telecirurgia. Além disso, também poderemos expandir o treinamento a distância de mais profissionais, aumentando a rede de capacitação. Nosso caminho futuro é a construção de parcerias para que essa se torne uma prática cada vez mais comum em nosso sistema de saúde.