Passe livre em Canoas: mobilidade como direito de todos

Por Thiago Moyses, secretário de Mobilidade Urbana de Canoas

Em 2025, Canoas reafirmou o compromisso de cuidar de quem mais precisa. O passe livre universal, implantado em um momento de crise, foi renovado e fortalecido como uma das principais políticas públicas do município. O governo municipal vem assegurando que o benefício seja mantido até que todos os cidadãos se reestabeleçam, transformando a mobilidade em um direito garantido a cada canoense.

Com mais de 340 mil habitantes, a frota de ônibus de Canoas realiza mais de 1,4 milhões de embarques mensais, garantindo que qualquer cidadão possa se deslocar sem custo, seja para trabalhar, estudar, buscar atendimento de saúde ou reconstruir sua vida. Essa política é muito mais do que transporte: é inclusão, dignidade e cuidado com quem mais precisa.

Quem garante o direito de ir e vir, garante também o direito de sonhar

Quando tantas famílias perderam tudo, garantir a mobilidade significou garantir o mínimo: acesso. A cada viagem gratuita, há uma economia que se converte em comida na mesa e em oportunidades. O passe livre se tornou uma ponte entre a dor e a esperança de recomeço.

O impacto também é econômico. Milhões de reais que antes eram gastos em passagens agora permanecem em Canoas, movimentando mercados de bairro, padarias, farmácias e pequenos comércios. É a economia fortalecida a partir da base, fortalecendo a cidade em sua reconstrução.

Segurança e bem-estar social não se fazem apenas com obras. Eles se constroem com políticas públicas que garantem direitos. O passe livre representa justamente isso: a certeza de que cada cidadão tem o direito de ir e vir com dignidade. É a prova de que um governo que cuida das pessoas transforma mobilidade em oportunidade e solidariedade em futuro.