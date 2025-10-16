Os sócios de empresas não pagam IR?

Por Milton Terra Machado, vice-presidente Jurídico da Federasul e sócio de Terra Machado Citolin Advogados

Para isentar do Imposto de Renda (IR) as pessoas físicas que ganham até R$ 5 mil, o que é necessário, o governo federal propõe tributar a distribuição de lucros aos sócios pessoas físicas, em vez de atacar o imenso e descontrolado gasto público. Alardeia que os sócios não pagam nada de IR, narrativa que colou na imprensa. Mas será isso verdade?

O lucro é o que sobra entre a receita e a despesa. E a tributação dessa renda na empresa diminui o lucro distribuído aos sócios, certo?

Imagine três cirurgiões, todos com renda mensal acima de R$ 50 mil. Um é autônomo e outros dois formaram sociedade em uma clínica, para somar esforços e organização. Sobre os honorários pagos ao autônomo incide 27,5% de Imposto de Renda, mas ele pode descontar a remuneração paga a seus empregados, o aluguel e os demais custos do consultório. Além disso, desconta gastos com saúde, educação e dependentes – o que, tudo somado, reduz bastante a alíquota efetiva. A clínica dos outros dois cirurgiões paga 34%, mas a alíquota efetiva também é reduzida por deduções legais. Do valor que sobra, depois de incidirem outros tributos sobre a empresa, os sócios recebem seus lucros, estes, sim, isentos. Você diria que esses dois cirurgiões não pagam nada de IR, apenas por eles serem sócios na clínica? Ou pagaram em fase e com alíquotas diferentes?

É mais aumento da carga tributária, que afeta indiretamente a todos

Cobrar IR novamente quando os sócios retiram o que sobrou seria tributar duas vezes a mesma renda. Em nome da simplificação, subtraiu-se esta "segunda fase" em 1996, em troca de um aumento expressivo de tributos pagos pelas empresas. Tributar os sócios sem reduzir o IR das empresas é mais aumento da carga tributária, que afeta indiretamente a todos, pois de alguma forma é repassado aos preços.