Obesidade: um perigo cada vez mais presente

Por Guilherme Sander, presidente da Sociedade Gaúcha de Gastroenterologia

O Dia Nacional de Prevenção da Obesidade é celebrado em 11 de outubro. A data traz a importância da conscientização sobre uma doença cada vez mais presente na rotina da população. É importante sabermos que hoje a obesidade representa um dos maiores desafios de saúde pública, considerada inclusive epidemia pelo Ministério da Saúde.

De acordo com projeções do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (Iess), esse problema poderá atingir até 30% da população adulta brasileira até 2035. Entre os mais jovens, um em cada três crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos no Brasil tem sobrepeso ou obesidade, de acordo com um levantamento nacional com base nos dados do Sistema Único de Saúde (SUS). Já no Rio Grande do Sul, segundo o ImpulsoGov, cerca de 40% das crianças estão em situação de sobrepeso.

Conceitualmente, é relevante sabermos que a obesidade está mais relacionada à qualidade do que se come do que à quantidade de alimentos ingeridos. Além disso, outros fatores, como a falta de atividade física, também desempenham um papel central no desenvolvimento da doença.

Para auxiliar a população, o Conselho Federal de Medicina publicou novas normas para cirurgias bariátricas. No caso de adolescentes, a atualização permite que pacientes a partir dos 14 anos possam ser submetidos aos procedimentos. Para isso, eles precisam se enquadrar em casos muito graves – com IMC acima de 40 –, que levem a complicações de saúde.

Outro procedimento liberado é a gastroplastia endoscópica. Utilizando-se um dispositivo acoplado à ponta do endoscópio para a realização de uma sutura, a técnica é feita exclusivamente por via endoscópica, sem cortes. Em comparação às cirurgias tradicionais, traz menor tempo de recuperação, sem necessidade de internação.