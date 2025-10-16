O que não queremos ver?

Por Gabriela Ferreira, consultora em inovação e professora da PUCRS

Você já parou para pensar em quanto vale a luz do sol? Ou qual seria o preço de respirar ar puro todos os dias? Não costumamos pensar nisso porque a natureza nos oferece de graça tudo o que sustenta a vida. Mas o fato de algo ser gratuito não significa que não tenha valor. Pelo contrário, no caso da nossa relação com a natureza, significa que estamos tratando o essencial como invisível: tão comum e disponível que não lhe reconhecemos o valor. E, por isso, não computamos o custo. Exceto quando esses chamados serviços ecossistêmicos começam a ficar escassos, que é exatamente o desafio do nosso tempo. São serviços ecossistêmicos tudo aquilo que a natureza faz e que mantém a economia funcionando: purificar o ar e a água, polinizar plantações para que a produção de alimentos vegetais exista, regular o clima, manter os solos férteis, entre outros.

Ignorar os custos ecossistêmicos significa perder dinheiro no longo prazo

Falar em desenvolvimento sustentável é importante, mas não é mais suficiente. Precisamos ir além: precisamos regenerar. Regenerar é devolver a vitalidade aos sistemas dos quais dependemos, é reconhecer que tudo está interligado e que a responsabilidade é individual e coletiva. Mas o capital natural não aparece nas nossas planilhas, nas decisões de investimento e nem nas políticas públicas – está invisível. E isso tem um custo enorme. Um estudo publicado na Global Environmental Change estima que os ecossistemas do planeta geram até US$ 145 trilhões por ano em serviços – mais do que o PIB global que costumamos medir. Segundo o Fórum Econômico Mundial, US$ 44 trilhões da economia – a metade do PIB mundial – dependem moderada ou fortemente da natureza.