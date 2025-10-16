O papel do vice-prefeito

Por Rodrigo Busato, vice-prefeito de Canoas

Em um sistema político que foca as atenções na figura majoritária, o vice muitas vezes é visto como coadjuvante ou alguém que só aparece em momentos de ausência do titular. Essa percepção, no entanto, está distante da realidade quando se trata de uma gestão moderna, com divisão de responsabilidades, da forma como atuamos em Canoas.

O cargo de vice-prefeito é previsto na Constituição para garantir estabilidade administrativa e assegurar a continuidade das ações do governo. Na prática, porém, é muito mais que isso. Ao lado do prefeito Airton Souza, divido diariamente as agendas e compromissos da cidade. Em ações como o Gabinete Aberto e a Prefeitura na Tua Casa, tenho a missão de ouvir as demandas da população e buscar soluções para serviços como hidrojateamento e tapa-buracos emergenciais. Na escuta atenta, a gestão municipal se mostra sensível e conectada às necessidades da comunidade.

Administrar uma cidade de quase 350 mil habitantes é uma tarefa monumental. Temos macrodesafios urgentes, como a reconstrução do sistema de proteção contra as cheias e o restabelecimento do HPS. A verdade é que ninguém dá conta sozinho dessa complexidade, e é aí que o vice-prefeito se torna estratégico.

O prefeito lidera o projeto, e o vice soma forças, garantindo que nenhuma iniciativa fique para trás

Quando há sintonia entre prefeito e vice, como ocorre em Canoas, o município ganha com a soma de dois gestores comprometidos e leais ao mesmo projeto. Enquanto o prefeito Airton conduz as principais frentes, eu assumo outras, acompanhando obras, conversando com moradores e representando o governo em reuniões. O prefeito lidera o projeto, e o vice soma forças, garantindo que nenhuma iniciativa fique para trás.

Estar vice-prefeito é fazer parte de um time. É entender que a cidade precisa ser cuidada por várias mãos. Quando essa função é exercida com responsabilidade, o resultado aparece no dia a dia das pessoas, seja em uma obra concluída, um serviço público mais eficiente ou na sensação de que a comunidade está sendo ouvida.