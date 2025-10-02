O descaso do Estado com a saúde e os médicos

Por Eduardo Neubarth Trindade, médico, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Multiplicam-se as notícias de paralisações de serviços de saúde em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Hospitais filantrópicos ameaçam fechar portas, postos de saúde reduzem atendimentos, profissionais trabalham em condições indignas. O colapso da rede não é uma hipótese futura: é uma realidade presente, que afeta milhares de gaúchos.

O que preocupa é a resposta do poder público. Em vez de assumir a responsabilidade imediata pela gestão da saúde, o Estado anuncia planos para 2030. Uma promessa distante, quase uma ficção orçamentária, enquanto população e profissionais enfrentam o caos cotidiano.

Não há como naturalizar que médicos e equipes de saúde trabalhem sem insumos básicos, com salários atrasados e sobrecarga insustentável. O sofrimento da população é compartilhado pelos profissionais da área, que cuidam e também padecem diante da precariedade estrutural. Eles não são culpados: são vítimas, junto com a sociedade, de um sistema que colapsa pela omissão estatal.

Ainda pior é constatar que os médicos são totalmente alijados do processo decisório. São tratados como meros executores, e não como atores centrais de um sistema que só existe graças ao seu trabalho. Não são ouvidos nas discussões sobre financiamento, organização da rede ou políticas de médio e longo prazo. Ignorar a voz de quem está na linha de frente é repetir o erro de governar de costas para a realidade.

A saúde é direito constitucional e dever do Estado. Postergar soluções é condenar pacientes e profissionais à incerteza, ao improviso e ao sofrimento. É preciso resgatar a prioridade da saúde pública, assegurar financiamento adequado e garantir que hospitais e profissionais possam exercer sua missão sem o fantasma da insolvência.