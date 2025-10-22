O Campus Caldeira como laboratório de futuro

Por Felipe Amaral, diretor do Campus Caldeira

Durante a Semana Caldeira 2025, evento anual do Instituto Caldeira, mais de 16 mil participantes tiveram a oportunidade de discutir sobre o futuro dos negócios, da inovação e da educação. O Campus Caldeira possibilitou trocas sobre educação e formação profissional de talentos no Brasil. A trilha de educação reuniu mais de 40 especialistas nacionais e internacionais, além de estudantes, educadores, lideranças do setor privado e do terceiro setor, que ocuparam o hub com o propósito de discutir caminhos para preparar as novas gerações para os desafios da nova economia.

Entre os destaques, o painel IA & Educação: A Grande Oportunidade para a Juventude Brasileira reuniu Cláudia Costin e Priscila Cruz, que reforçaram a necessidade de reconfigurar a formação profissional com foco em competências digitais, sem esquecer da importância das competências comportamentais, como pensamento crítico, resiliência e habilidade de resolução de problemas.

Uma educação conectada à realidade, construída de forma colaborativa

No painel O Papel das Big Techs na Formação de Profissionais na Era da IA, empresas como IBM e Salesforce apresentaram iniciativas de capacitação em larga escala, como a parceria com o Caldeira para qualificar milhares de pessoas em habilidades digitais. Já no debate com representantes da Fundação Telefônica, da Gerdau e do BTG Pactual, discutiu-se como institutos empresariais podem contribuir com soluções estruturantes em educação – como é o caso do próprio Geração Caldeira, um exemplo de programa que conecta juventude de escolas públicas ao mercado de tecnologia.