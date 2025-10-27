Novo Hamburgo mais resiliente à chuva

Por Gustavo Finck, prefeito de Novo Hamburgo

A prefeitura de Novo Hamburgo informa: a melhoria da drenagem pluvial não é slogan, é política pública contínua. A enchente de 2024 deixou marcas na infraestrutura e na memória coletiva. Muitas famílias ainda se inquietam quando a chuva aperta. Diante desse cenário, firmou-se com a população um compromisso claro: reduzir vulnerabilidades, recuperar a capacidade de escoamento e tornar a cidade mais resiliente.

Desde o início da atual gestão, equipes da prefeitura atuam de forma permanente na recuperação da rede, com base em diagnóstico que apontou obstruções na maior parte das tubulações. O hidrojateamento, iniciado no começo de 2025, avança diariamente. Houve limpeza do Arroio Cerquinha e de trechos do Arroio Pampa, além da manutenção de valas de drenagem, com apoio do governo do Estado. Manutenção preventiva custa menos – e protege mais – do que reparar prejuízos depois.

Há trabalho contínuo, que cuida de verdade da vida das pessoas

Outro passo decisivo foi a cooperação regional. Encerraram-se disputas e consolidou-se a parceria com a prefeitura de São Leopoldo. Hoje, a casa de bombas opera com nove equipamentos: sete de Novo Hamburgo e duas bombas anfíbias cedidas pelo município vizinho. No Santo Afonso, as obras do dique figuram entre as mais avançadas do Estado, reforçando a proteção de áreas historicamente sensíveis.

Os resultados já aparecem: pela primeira vez em muitos anos, setores historicamente afetados nos bairros Canudos e Santo Afonso não foram tomados pela água em episódios recentes, poupando-se casas, comércios e, sobretudo, a tranquilidade das famílias.

É correto reconhecer limites – grandes cheias dependem do comportamento do rio e do regime de chuva –, mas é igualmente certo afirmar que aquilo que cabe ao poder público está sendo feito com prioridade, método e transparência.