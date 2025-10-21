No Dia do Sapateiro, Abicalçados enaltece quem faz a indústria

Por Haroldo Ferreira, presidente-executivo da Abicalçados

Com uma história secular, que data do final do século 19, a indústria calçadista brasileira é referência no mundo quando se trata de qualidade, sustentabilidade e credibilidade. Ocorria a Guerra do Paraguai (1864 – 1870) quando surgiram os primeiros sapateiros no Estado do Rio Grande do Sul. De forma totalmente artesanal, esses profissionais produziam coturnos militares para abastecer as tropas brasileiras. No final dos anos 1800, o desenvolvimento de outros tipos de calçados dava indícios de uma potência nascente.

Com desenvolvimento rápido, durante os primeiros anos do século 20, a indústria calçadista se expandia para todo o Brasil, até se formarem os primeiros polos produtores. As primeiras exportações registradas oficialmente datam do final da década de 1960, com as famosas sandálias Franciscano, produzidas pela gaúcha Strassburger, enviadas para os Estados Unidos.

Ocorria a Guerra do Paraguai quando surgiram os primeiros sapateiros no Estado do Rio Grande do Sul

Em meados dos anos 1990, a primeira grande crise. Com exportações de calçados em crescimento, o Plano Real, que trouxe a paridade cambial entre o dólar e o real, derrubou bruscamente os embarques. Muitas empresas fecharam suas portas, principalmente no Rio Grande do Sul. Mas, para quem tem sua força motriz na sua gente – o sapateiro –, era apenas mais uma forte tormenta a ser enfrentada. Afinal, como diz o ditado popular: “Mares tranquilos não fazem bons marinheiros”. Diante das dificuldades, que coincidiram com o crescimento da China como player global do setor, as fábricas brasileiras passaram por uma reestruturação, ampliando o foco no mercado doméstico, mais seguro e gigantesco.