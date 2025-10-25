Mateus Solano e o episódio do celular, o realinhamento de Luiz Fux, Julio Reny e a solidariedade dos fãs, a prisão de Sarkozy

Essa situação serviu para a gente mais uma vez discutir quem estamos levando para o teatro, se nós ou o nosso celular.
MATEUS SOLANO
Ator, em entrevista à Rádio Gaúcha, sobre episódio em que teria tomado e jogado debaixo da cadeira o aparelho de uma espectadora durante peça que encenou em Santa Rosa.
Vamos operar na Margem Equatorial com segurança, responsabilidade e qualidade técnica.
MAGDA CHAMBRIARD
Presidente da Petrobras, após sair a licença do Ibama para pesquisar petróleo na região da Foz do Amazonas.
O meu realinhamento não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de direito.
LUIZ FUX
Ministro do STF, sobre mudar de visão no julgamento da trama golpista, após condenar envolvidos no 8 de Janeiro.
Eu e os gatinhos estamos livres da fome e o violão não será vendido.
JULIO RENY
Ícone do rock do RS, em dificuldades financeiras, colocou o instrumento à venda, mas recebeu doação de fãs.
Continuarei denunciando este escândalo judicial.
NICOLAS SARKOZY
Ex-presidente francês começou a cumprir pena de prisão, após ser condenado por financiamento ilegal de campanha eleitoral.
A Coligay foi uma torcida impossível.
PATRICIA CORSO
Roteirista da minissérie sobre a torcida organizada do Grêmio que quebrou paradigmas do futebol nos anos 1970.
Uma coisa já está clara: não conseguiremos conter o aquecimento global abaixo de 1,5°C.
ANTÓNIO GUTERRES
Secretário-geral da ONU, admitindo o fracasso do compromisso com metas climáticas.