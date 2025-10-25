Mateus Solano e o episódio do celular, o realinhamento de Luiz Fux, Julio Reny e a solidariedade dos fãs, a prisão de Sarkozy

Essa situação serviu para a gente mais uma vez discutir quem estamos levando para o teatro, se nós ou o nosso celular.

MATEUS SOLANO

Ator, em entrevista à Rádio Gaúcha, sobre episódio em que teria tomado e jogado debaixo da cadeira o aparelho de uma espectadora durante peça que encenou em Santa Rosa.