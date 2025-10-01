Mapeamento, parcerias e lições: os caminhos da Capital na redução de riscos

Por André Machado, diretor do Departamento Municipal de Habitação (Demhab)

Em editorial recente, o Grupo RBS destacou a necessidade de ação do poder público diante do mapeamento de áreas de risco. Foi exatamente esse o movimento da Prefeitura de Porto Alegre ao receber, em abril de 2023, o estudo do Serviço Geológico do Brasil (SGB), que identificou 142 áreas de alto e muito alto risco na Capital. Mesmo com a enchente que assolou a cidade em 2024, os primeiros resultados desse trabalho já começam a aparecer.

O primeiro movimento foi atualizar os sistemas de prevenção e buscar apoio para ações efetivas para a mitigação dos riscos. Ainda em 2023, a Defesa Civil Municipal foi reforçada e equipada. Através do Demhab, Porto Alegre ingressou no PAC Encostas e PAC Regularização de Favelas. Os contratos já saíram do papel e as equipes contratadas estão em campo para mudar a realidade de famílias que vivem em risco em partes do Morro Santana, Morro da Cruz, Cascata, Aparício Borges e Vila Pinto.

Programas como o Pró-Moradia e o financiamento do Banco Alemão (KFW) irão atuar em outra área de risco no bairro Cristal (Arroio Cavalhada). Porto Alegre também foi uma das 20 cidades do país selecionadas para a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos, contratado pelo Governo Federal e executado pela UFRGS, detalhando e propondo ações ao Poder Público Municipal.

Todas as parcerias tiveram como origem o trabalho realizado pelo SGB, que agora amplia seu estudo para outras áreas do Rio Grande do Sul. O desafio que as mudanças climáticas nos impõem é o da agilidade. Não é possível sabermos quando virá o próximo desastre, mas a história recente nos mostra que eles são cada vez mais frequentes e mais violentos.