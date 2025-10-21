Inovar é cuidar das escolas

Por Liana Ebling, secretária de Planejamento e Administração de Santa Maria

Imagine, pai e mãe, a tranquilidade de deixar o seu filho em uma escola municipal novinha em folha: moderna, limpa, colorida e agradável! Um local onde a criança queira estar. Um lugar que vai morar no coração das crianças, em um cenário de amizades, descobertas e lembranças que elas levarão para a vida. Um ambiente onde o professor poderá se dedicar exclusivamente ao que nasceu para executar: educar e ensinar.

O que em muitas cidades ainda é sonho aqui, em Santa Maria, começa a virar realidade. Assinamos o contrato para estruturar uma parceria público-privada (PPP) com o BRDE e o BNDES que prevê construir, operar e manter até 30 escolas. Esse passo nasce do compromisso da cidade com cada família que confia ao município a educação dos seus filhos, tirando a preocupação dos diretores quanto aos serviços de manutenção, focando somente no plano pedagógico, em ensinar com excelência.

Não partimos do zero. A PPP da iluminação pública, em parceria com o BRDE, já mudou nossas noites: mais segurança, gente voltando às praças, às ruas, à convivência. Agora, levaremos essa capacidade de realização para a educação. Vamos ampliar vagas, melhorar as condições de trabalho dos professores e dar à infância das nossas crianças espaços de primeira, enquanto ganhamos eficiência e poupamos recursos do município. E vamos fazer isso rápido. Após a estruturação da PPP – estimada em cerca de 18 meses –, esperamos iniciar a entrega das primeiras escolas no final de 2027, finalizando em até quatro anos.

A parceira também ficará responsável pela manutenção e pela operação de todos os serviços não pedagógicos dessas unidades, garantindo técnica construtiva de ponta e gestão eficiente, para que cada sala de aula seja, de fato, lugar de aprender. Tudo isso é fruto do compromisso do prefeito Rodrigo Decimo em trazer o que há de melhor e mais moderno para a educação de Santa Maria.