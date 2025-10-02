Hospital Moinhos de Vento: 98 anos de compromisso com a vida

Por Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento

Desde 1927, o Hospital Moinhos de Vento faz parte e ajuda a construir a história de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Acompanhamos as transformações da saúde, da ciência e da sociedade, buscando oferecer um cuidado humanizado, inovador, de excelência e com impacto social. Em cada atendimento, manifestamos nossa essência e reafirmamos nosso propósito de cuidar das pessoas.

Temos a obstinação genuína de melhorar a cada ano. Queremos que Porto Alegre seja referência mundial em saúde, mostrando que é possível unir ciência, tecnologia e empatia em um modelo de atenção que transforma vidas, com ações que vão muito além das paredes da nossa sede e unidades.

Ao mesmo tempo em que inauguramos, há poucas semanas, o Hospital do Coração, também reforçamos nossa atuação por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), pelo qual transformamos a saúde pública em centenas de municípios. Assim como formamos profissionais de excelência na Faculdade Moinhos, reconhecida com a nota máxima do Ministério da Educação, impactamos positivamente a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade com o Instituto Moinhos Social.

Um trabalho reconhecido dentro e fora do país. Neste ano, fomos eleitos um dos melhores hospitais do Brasil e do mundo pela Newsweek. Também estamos entre os melhores da América Latina, com destaque nas especialidades de Oncologia, Neurologia, Neurocirurgia e Cardiologia segundo a IntelLat. E, há poucos dias, a MIT Technology Review Brasil nos reconheceu como uma das 20 empresas mais inovadoras do país, sendo a única instituição de saúde a figurar no ranking.