CHARGENotíciaNotíciaA notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.Gilmar Fraga: seu guarda, eu não fiz autoescola...03/10/2025 - 05h00minCompartilharCompartilharGilmar FragaEnviar emailGilmar Fraga / Agencia RBSFim da obrigatoriedade de autoescola: quais as expectativas de quem tenta tirar a CNH diante da proposta do governoCNH sem autoescola: por que especialistas em segurança no trânsito são contra a propostaGZH faz parte do The Trust ProjectSaiba MaisMais sobre:chargecharge do gilmar fraga