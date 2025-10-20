Gestão que transforma crise em legado

Por Artur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil do governo do RS

Governar é, acima de tudo, saber decidir no momento certo. E o RS é hoje prova de que escolhas responsáveis transformam realidades. Ao final de 2026, o governo de Eduardo Leite entregará um Estado com caixa equilibrado e preparado para continuar na rota de crescimento, mostrando que gestão pública se faz com visão de futuro, disciplina e coragem para enfrentar crises.

Esse resultado não surgiu por acaso. É fruto da capacidade de um gestor que, desde 2019, assumiu um cenário dramático: salários atrasados, fornecedores sem receber, 13º sem perspectiva de pagamento e fluxo de caixa corroído por antecipações e manobras financeiras que empurravam os problemas para a frente.

O Rio Grande do Sul tem um governo que devolveu confiança e equilíbrio

Enquanto muitos buscavam soluções fáceis ou populistas, Leite enfrentou a realidade. Reestruturou contas, conduziu reformas duras, zerou a dívida do caixa único e devolveu a credibilidade fiscal. O saldo não é apenas um governo que paga em dia. É um Estado que voltou a ter capacidade de planejar, investir e dar previsibilidade a quem produz, trabalha e depende de serviços públicos. Importante: dinheiro em caixa não é sobra, tampouco recurso ocioso. São valores vinculados a áreas específicas, que garantirão investimentos estratégicos e fortalecerão políticas públicas.

A marca de Leite está em compreender que o dinheiro público não pertence a um governo, mas à sociedade. Cabe ao gestor usá-lo com prudência, sem aventuras políticas, garantindo que esteja disponível quando for necessário. Essa postura serve de vacina contra velhos erros e narrativas de quem prefere atacar pessoas em vez de enfrentar problemas.

Gestão se prova na crise. Leite provou ser um gestor à altura dos maiores desafios. O RS, que já esteve mergulhado em atrasos e descrença, tem um governo que devolveu confiança e equilíbrio. Tem um líder que entende que governar é passageiro, mas ser gestor responsável é um legado.