Por Walter Lidio Nunes, vice-presidente do Transforma RS

O século 21 tem uma transição demográfica acelerada: o envelhecimento populacional, resultado da longevidade crescente e da queda da natalidade. Esse fenômeno redefine a relação entre trabalho e vida social. Os idosos já não veem a aposentadoria como fim da jornada, mas como início de uma nova fase de realizações, na qual o lifelong learning sustenta a vitalidade cognitiva, reduz riscos de depressão e amplia o sentido de vida.

A chamada geração prateada é um capital humano, social e econômico ainda pouco explorado. Seu uso pode suprir déficits em áreas críticas, fortalecer a formação das novas gerações e ampliar a coesão social. Políticas que estimulem sua integração profissional contribuem para reduzir custos em saúde, promover bem-estar e alavancar a competitividade do país.

A silver economy movimenta mais de R$ 2 trilhões por ano no Brasil, impulsionando setores de saúde, lazer, turismo, educação e tecnologia assistiva. Em países desenvolvidos, a experiência dos seniores é reconhecida como vetor de inovação, produtividade e transmissão de conhecimento — exemplo para o Brasil, onde a escassez de competências técnicas cresce.

Nosso desafio é maior: envelhecemos antes de enriquecer. A população com mais de 60 anos, que era 6% em 1980, já alcançou 15% e chegará a 30% em 2060. Esse avanço pressiona o SUS, aumenta os déficits da Previdência e expõe a falta de uma política nacional de cuidados de longa duração, hoje majoritariamente assumidos por famílias.

Precisamos de reformas no SUS e na Previdência para atender a este cenário, pois o envelhecimento no Brasil é marcado por desigualdades: enquanto alguns desfrutam autonomia, saúde e oportunidades, milhões enfrentam vulnerabilidade social e dificuldades de acesso a serviços básicos.