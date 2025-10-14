Força feminina em movimento

Por Aline Eggers Bagatini, diretora-presidente da Fruki Bebidas

Há causas que nos acompanham e nos transformam. Em 2025, a Água da Pedra celebra 10 anos em prol da campanha Outubro Rosa, levando na embalagem um lembrete de cuidado e prevenção ao câncer de mama. Uma década inteira reforçando, de forma simbólica e concreta, a importância do diagnóstico precoce.

Neste ano, esse marco ganha ainda mais força com a edição especial da lata totalmente rosa, em parceria com a Crown, referência mundial em latas de alumínio. Uma união que mostra como empresas podem ir além dos negócios e impactar vidas: a Crown soma-se a nós destinando 100% do valor do custo de produção das embalagens ao Instituto Camaleão, que desde 2014 acolhe pacientes oncológicos, familiares e cuidadores, fortalecendo ainda mais essa rede de apoio.

No próximo dia 19, seremos milhares correndo por milhares de mulheres

Foi dessa mesma vontade de ir além que nasceu a POA Ladies Run, o sonho de termos uma corrida proprietária que unisse esporte, saúde e propósito. Esse sonho se tornou realidade com a parceria da Run Sports e, hoje, a corrida se conecta profundamente à causa: não se trata apenas de cruzar uma linha de chegada, mas de correr juntas por outras mulheres e pela nossa própria saúde todos os dias. Em 2025, parte do valor das inscrições também será destinado ao Instituto Camaleão.

A cada ano, 3,72 mil gaúchas recebem o diagnóstico de câncer de mama, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Uma realidade dura, que reforça a urgência de cada gesto e cada ação em alusão à causa.