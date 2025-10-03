Facchin na presidência do STF, Netanyahu concorda com proposta de paz em Gaza, isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil

Ao direito, o que é do direito. À política, o que é da política.
EDSON FACHIN
Novo presidente do Surpremo Tribunal Federal (STF), indicando maior separação entre os papéis da Corte e do Congresso.
É completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos nos corredores do Pentágono.
PETE HEGSETH
O secretário de Guerra dos EUA assinou um memorando que prevê até demissão de militares acima do peso.
Apoio o seu plano.
BENJAMIN NETANYAHU
Primeiro-ministro de Israel, se manifesta sobre a proposta de Donald Trump para encerrar a guerra na Faixa de Gaza.
O calendário do futebol brasileiro é fazer um elefante caber numa casinha de cachorro.
JULIO AVELLAR
Diretor de Competições da CBF, enquanto falava sobre as mudanças de datas nas competições nos próximos anos.
Tem sido uma batalha diária, uma dor intensa e um vazio enorme no peito.
AUGUSTO KESROUANI NASCIMENTO
Filho adotivo do cantor Milton Nascimento, revelando que o pai está com demência.
Acredito que foi um golaço do Congresso Nacional.
FERNANDO HADDAD
Ministro da Fazenda, após a Câmara aprovar por unaminidade a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil mensais.
Os eventos climáticos tiraram a capacidade econômica de muitos de nossos colegas. Precisamos resgatá-los.
DOMINGOS VELHO LOPES
Produtor rural, eleito na quinta-feira para ser o próximo presidente da Federação da Agricultura do Estado (Farsul).