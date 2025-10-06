Envelhecimento saudável e a nossa “capacidade intrínseca”

Por Vitor Pelegrim de Oliveira, médico geriatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e pesquisador da Universidade de São Paulo (USP)

Estamos envelhecendo mais e melhor. Tratamentos mais eficientes, melhores condições sanitárias, redução da extrema pobreza e da fome têm atuado nesse sentido. Em 2050, a população 60+ no Brasil saltará de 30 para mais de 60 milhões. Representaremos (estarei com 75, se Deus quiser) 30% dos brasileiros e seremos o grupo etário mais numeroso do país.

Se, por um lado, isso deve ser interpretado como uma conquista, essa transição demográfica também pode ter impactos negativos. As consequências do envelhecimento populacional podem ser catastróficas, afetando todos os setores da sociedade, em especial os sistemas (públicos e privados) de saúde e previdência.

Ciente desse fenômeno global, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu que a década de 2020 a 2030 deve ser dedicada à promoção do envelhecimento saudável. Para atingir esse objetivo, a OMS baseou-se no conceito de capacidade intrínseca, composta pelos cinco domínios (ou capacidades) mais relevantes no processo de envelhecimento: nutricional, sensorial (visão e audição), cognitiva, psicológica e de mobilidade. A estratégia foi batizada de Icope, do inglês Integrated Care for Older People (ou Atenção Integrada à Pessoa Idosa), e foi desenhada para otimizar cada uma dessas capacidades no nível da atenção primária à saúde. O racional é transitar de um modelo de medicina tradicional, reativo, baseado no diagnóstico e tratamento de doenças, para uma abordagem preventiva, capaz de impedir ou mitigar o comprometimento da autonomia e da independência das pessoas.