Empreender aos 40 anos

Por Fabinho Vargas, CEO e cofundador do Empreender 40+

Há uma geração de profissionais que conhece o valor do tempo, da experiência e da persistência. São homens e mulheres com experiência de mercado, uma bagagem enorme e prontos para trazerem soluções que nascem deste lugar único. Estes profissionais são os 40+, uma nova força de trabalho para um mercado que exige, cada vez mais, colaboração, maturidade, comprometimento e capacidade de adaptação – tudo para lidar com as transformações de um mundo em constante evolução.

Hoje quase metade da população brasileira é 40+. São quase 85 milhões de pessoas concentrando boa parte da renda do país, com poder de consumo, investimento, repertório e vontade de continuar empreendendo. O Relatório Executivo GEM Brasil 2022/2023, mostra que, entre os empreendedores estabelecidos (negócios com mais de 3,5 anos), 33,5% encontram-se na faixa etária de 45 a 55 anos, enquanto 21% estão entre 55 e 64 anos, faixa etária que reúne estabilidade emocional e redes consolidadas. Segundo Harvard, a idade média dos fundadores mais bem-sucedidos, ao criarem suas empresas, também é de 40 anos.

Apesar de tudo isso, o etarismo ainda é um grande desafio e obstáculo. Silencioso e, muitas vezes, disfarçado de cuidado, nada mais é do que preconceito mesmo. E se o etarismo já não fosse bastante, muitos de nós empreendedores de 40, 50, 60 ou 70+ sofremos também um preconceito geográfico, porque além de supostamente velhos, muitos são interioranos, tidos, erroneamente, como não aptos à ambientes onde a linguagem técnica e mercadológica nos excluiria. Mas, não se engane: em 1920 a expectativa de vida no Brasil era de 34 anos, hoje é de 76, e logo será de 80, 90 ou 100 anos. Esta vai ser a turma que vai ter que ajudar a girar a roda da economia, produzindo e inovando.

Dia 29 de outubro no Teatro do Bourbon Country vamos juntos iniciar um movimento, que já nasce grande, para estimular o Empreender 40+. Somos muitos, e com disposição, resiliência e muita vontade de produzir, aprender e ensinar. A gente vai trocar informação, ouvir histórias inspiradoras, aprender com quem já se reinventou e sair de lá direto para o futuro que nos aguarda.