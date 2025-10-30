Eleições 2026: sua digital, nossa cidadania

Por Mario Crespo Brum, desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS)

No dia 4 de outubro, um ano antes das eleições, o TSE abriu os códigos-fonte dos sistemas eleitorais. A medida, uma das 40 oportunidades de fiscalização previstas no calendário, é o centro da transparência da eleição.

A análise dos programas permite a partidos, universidades, Polícia Federal, OAB e outras entidades validar o software das urnas. É a garantia da transparência do sistema e de que o voto digitado é voto registrado.

Em novembro, ocorre o Teste Público de Segurança (TPS), etapa complementar à exibição do código. Qualquer cidadão maior de 18 anos pode executar testes para tentar identificar falhas, corrigidas e retestadas antes da eleição. O Brasil é referência mundial por promover esse escrutínio. Se a abertura do código mostra a idoneidade do sistema, o TPS comprova sua resistência a ataques.

A Justiça Eleitoral alerta: prepare-se cadastrando sua biometria

Mesmo com o cronograma em dia e segurança assegurada, a Justiça Eleitoral alerta ao eleitor: prepare-se cadastrando sua biometria.

O registro de digitais e foto aumenta a segurança ao impedir que alguém vote no lugar de outra pessoa. Mais importante: elimina duplicidades no cadastro com rigoroso cruzamento de dados. Com o tempo, tornou-se parte da vida digital dos brasileiros, servindo de base para acesso a serviços públicos via Gov.br. A exigência em serviços do INSS vem surpreendendo muitos, causando corridas aos cartórios e esperas pela efetivação do cadastro. Não espere, antecipe-se.

O prazo para movimentação cadastral é 6 de maio. Quem deixar para a última hora enfrentará filas e pode ter dificuldades para votar e acessar benefícios. Em Porto Alegre, 30,1% dos eleitores ainda não têm biometria. Estamos abertos todos os dias da semana, inclusive com mutirão aos finais de semana no Shopping Praia de Belas. Aproveite.

Vá a qualquer cartório eleitoral ainda em 2025. O TRE-RS também oferece atendimento virtual para orientação, consulta e atualização de dados se você já tiver biometria.