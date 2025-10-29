Educação digital: é direito a ser garantido

Por Katia Vielitz Almeida, pedagoga e analista de marketing da Codifica
A educação digital não é mais uma tendência: é um direito das crianças brasileiras. O Conselho Nacional de Educação determinou que, até 2026, escolas públicas e privadas devem incluir a computação em seus currículos, conforme a Base Nacional Comum Curricular da Computação (BNCC). Essa resolução pode ser um marco histórico, se for tratada com a urgência e a colaboração que o momento exige.
Que passamos tempo demais diante das telas, a gente já sabe. O Brasil é o segundo país do mundo em tempo de uso, com uma média de 9 horas por dia, segundo dados da Reportal Media Global. Mas será que este tempo de uso tem qualidade? Será que sabemos o que as crianças estão fazendo dentro das telas? O que elas consomem, o que produzem, o que aprendem? A TIC Educação 2024 revela que sete em cada dez estudantes do Ensino Médio já usam inteligência artificial generativa para realizar pesquisas escolares, mas apenas 32% recebem orientação das escolas sobre como utilizá-la de forma crítica e segura.
O problema não é o acesso à tecnologia, mas a falta de mediação
Esses dados mostram que o problema não é o acesso à tecnologia, mas a falta de mediação. Os professores ocupam uma posição de destaque na garantia deste direito, no entanto, só 46% teve a oportunidade de participar de formações sobre tecnologia no último ano, dados da TIC Educação 2024 que revelam o tamanho da lacuna entre as exigências legais e o preparo oferecido a quem está na linha de frente.
O direito à educação digital não se cumpre apenas garantindo o acesso a computadores, mas formando professores capazes de dialogar com as novas gerações e provocar reflexões sobre o uso ético, a autonomia e as relações de poder envolvidas nas tecnologias. Se é um direito, é também um dever, que deve ser compartilhado entre escolas, famílias, Estado e plataformas, todos são responsáveis pelo impacto que as tecnologias terão no futuro das crianças. Queremos formar protagonistas de um mundo cada vez mais digital ou espectadores que utilizam as telas de forma passiva e inconsciente?