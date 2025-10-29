Educação digital: é direito a ser garantido

Por Katia Vielitz Almeida, pedagoga e analista de marketing da Codifica

A educação digital não é mais uma tendência: é um direito das crianças brasileiras. O Conselho Nacional de Educação determinou que, até 2026, escolas públicas e privadas devem incluir a computação em seus currículos, conforme a Base Nacional Comum Curricular da Computação (BNCC). Essa resolução pode ser um marco histórico, se for tratada com a urgência e a colaboração que o momento exige.

Que passamos tempo demais diante das telas, a gente já sabe. O Brasil é o segundo país do mundo em tempo de uso, com uma média de 9 horas por dia, segundo dados da Reportal Media Global. Mas será que este tempo de uso tem qualidade? Será que sabemos o que as crianças estão fazendo dentro das telas? O que elas consomem, o que produzem, o que aprendem? A TIC Educação 2024 revela que sete em cada dez estudantes do Ensino Médio já usam inteligência artificial generativa para realizar pesquisas escolares, mas apenas 32% recebem orientação das escolas sobre como utilizá-la de forma crítica e segura.

O problema não é o acesso à tecnologia, mas a falta de mediação

Esses dados mostram que o problema não é o acesso à tecnologia, mas a falta de mediação. Os professores ocupam uma posição de destaque na garantia deste direito, no entanto, só 46% teve a oportunidade de participar de formações sobre tecnologia no último ano, dados da TIC Educação 2024 que revelam o tamanho da lacuna entre as exigências legais e o preparo oferecido a quem está na linha de frente.