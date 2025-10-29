Educação como motor da reconstrução do Rio Grande do Sul

Por Eduardo Capellari, presidente da Atitus Educação

Em reportagem recente, Zero Hora destacou os desafios da escassez de mão de obra e a necessidade de que setor público e privado invistam juntos na ampliação da educação profissional. Como educador e empresário, acrescento um ponto essencial a esse cenário: o avanço da Indústria 4.0 no Brasil escancara a falta de profissionais preparados para as novas cadeias produtivas. No Rio Grande do Sul, isso ganhou urgência após as enchentes de 2024 e a necessidade de reconstrução econômica.

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), entre 2025 e 2027 será preciso qualificar cerca de 14 milhões de trabalhadores. O Mapa do Trabalho Industrial mostra que 2,2 milhões precisam ser formados e 11,8 milhões requalificados. As maiores demandas estão em logística, construção, operação industrial, manutenção e metalmecânica.

Diante desse panorama, surge a pergunta: como formar com rapidez e qualidade profissionais capazes de responder às transformações do mercado e promover inclusão produtiva? Na Atitus, acreditamos que a educação é a resposta. Desde maio de 2024, buscamos soluções para impulsionar a retomada econômica do Estado por meio do que fazemos de melhor: ensino superior conectado às demandas reais do mercado.

O programa Futuro+, desenvolvido com a Fundacred, é um modelo sustentável de inclusão produtiva, centrado na empregabilidade. Ele permitirá que, nos próximos cinco anos, 2 mil estudantes ingressem em cursos como Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Ciência da Computação e Agronomia com crédito educacional integral, pagando apenas após a formatura, com taxa administrativa de 0,25% – a menor do país.