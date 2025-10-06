Do lado do povo brasileiro

Por Paulo Pimenta, deputado federal (PT)

Duas semanas atrás, os fatos indicavam retrocessos inaceitáveis. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC da Blindagem, garantindo aos parlamentares proteção contra investigações e processos judiciais. Em sequência, aprovaram urgência para votar a anistia a pessoas que promoveram o “assalto” ao Palácio do Planalto, praticaram atentados e bloquearam estradas com vistas a ferir de morte a Constituição, a democracia e o Estado de direito. Insatisfeitos, articularam a nomeação do maior lesa-pátria da atualidade, Eduardo Bolsonaro, como líder da minoria no Congresso, subterfúgio para que ele pudesse manter o seu mandato para agir contra os interesses nacionais junto à corte trumpista.

Um pouco antes, o governo Trump, orientado e incentivado pelos Bolsonaro, resolveu punir o Brasil com taxações improváveis e insustentáveis por qualquer critério técnico. Por ideologia, com pretensões explícitas de intervir no processo institucional brasileiro, ferindo nossa soberania e a vontade manifesta da maior parte do povo brasileiro. Para piorar, tal fato foi apoiado por brasileiros, até mesmo certos governadores.

O Brasil soberano e democrático está aí, mais forte do que nunca

Entretanto, os ares primaveris sopraram, dissipando as nuvens espessas do autoritarismo, dos privilégios e das injustiças. O Senado enterrou a PEC da Blindagem (você sabe como seu deputado votou?), a ideia da anistia perdeu força e a indicação de Eduardo Bolsonaro para liderar a minoria foi indeferida, o que praticamente sela sua cassação por abandono de mandato.

Além de tudo isso, Lula foi gigante na assembleia da ONU, angariando apoio maciço para suas teses pela paz, pela defesa do meio ambiente e pelo comércio livre entre as nações. Em um discurso sóbrio, mas duro, com uma conduta altiva, mas aberta ao diálogo, Lula gerou a química capaz de sensibilizar Trump para ouvir a maioria do Brasil, não uma minoria decadente e abertamente antipovo.