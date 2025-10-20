Crescimento sustentável é agora: participe da votação

Por Pepe Vargas, deputado estadual (PT) e presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

O Pacto RS 2025 – O Crescimento Sustentável é Agora entra em nova fase. Desde 11 de outubro, está aberto o processo de votação das prioridades, e todos os cidadãos podem acessar gov.br/pactors25 para escolher as propostas até o dia 26. A Assembleia Legislativa reafirma, assim, seu compromisso com a construção de políticas públicas e ações cidadãs que promovam um futuro mais próspero, inclusivo e sustentável para o Rio Grande do Sul.

Desde março, por meio do Fórum Democrático Regional, a Assembleia vem conduzindo o Pacto RS 2025, um amplo processo de diálogo voltado à formulação coletiva de políticas capazes de enfrentar os desafios da crise climática e impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado. A jornada contou com a participação ativa de universidades, entidades empresariais e sindicais, movimentos sociais e organizações ambientalistas.

Estamos construindo coletivamente um novo espaço de interação

Foram seis meses de debates, seminários regionais e plenárias temáticas. Mais de 5 mil pessoas participaram presencialmente, e mais de 200 especialistas e representantes da sociedade civil contribuíram com estudos e evidências científicas que orientam políticas que conciliam crescimento e preservação ambiental.

A grande inovação do processo foi o uso de tecnologias de informação e participação social, ampliando o alcance do debate. A plataforma digital, desenvolvida em parceria com a Secretaria-Geral do governo federal, permite propor ideias, definir prioridades e acessar conteúdos embasados em ciência.

Premiada na 9ª Cúpula Mundial da Open Government Partnership, na Espanha, a ferramenta possibilitou que mais de 12 mil gaúchos participassem virtualmente, somando-se aos encontros presenciais. Mais de 200 propostas foram apresentadas e o conteúdo da plataforma – com entrevistas, estudos e documentos – já ultrapassou 15 mil visualizações.