Por Gustavo Borba, pró-reitor Acadêmico e de Relações Internacionais da Unisinos

Todo Dia do Professor, tenho o mesmo sentimento de nostalgia e, mesmo sem querer, passo o dia lembrando das minhas professoras e professores.

As boas memórias vêm daqueles que têm essa coragem para ensinar, termo que dá nome ao livro clássico de Parker J. Palmer, publicado em 1997, que está prestes a completar trinta anos.

Quis o acaso que minha carreira como docente começasse por aí, quase 30 anos atrás, mas infelizmente, só tive contato com esse texto 20 anos depois, quando a amiga Alice Kolb me indicou a leitura, dado que compartilhamos a paixão por ensinar e aprender.

Todo bom professor precisa ter coragem. Coragem para sair do lugar e se desafiar. Coragem de preparar a aula, considerando um sem-número de variáveis que incluem o tema, o propósito, o seu perfil, as metodologias adequadas e o conhecimento sobre os alunos. Todo professor precisa criar um ambiente de aprendizagem que abrace todos e que promova pertencimento, engajamento e bem-estar.

Ensinar e aprender não são ações distintas, deveriam ser indissociáveis

Ensinar e aprender não são ações distintas, deveriam ser indissociáveis. Acredito na reflexão que Palmer faz quando avalia dicotomias equivocadas no campo da educação e destaca que acabamos separando o ensinar do aprender e, assim, "temos professores que falam mas não escutam, e alunos que escutam mas não falam."

Todo professor precisa de coragem, pois esta é uma daquelas profissões onde não existem dois dias iguais. Turmas diferentes, alunos distintos, espaços desafiadores, currículos em constante transformação. Tudo isso e ainda uma pressão social constante, dado o impacto do que promovemos em termos de ensino e aprendizagem em nossas salas de aula.

Todo professor precisa ter coragem para ir além, para ouvir, para deixar a incerteza permanecer no espaço por mais tempo, para aproveitar as frestas que estão além do currículo, para abraçar o silêncio, para aprender junto com os alunos.

E, talvez por isso, todo professor precisa do nosso apoio e reconhecimento.