COP30 e uma nova chance para o nosso futuro

Por Jorge Audy, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc e membro do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCT) da Presidência da República

Passados mais de 30 anos da Convenção do Clima realizada no Rio, em 1992, cuja preocupação central eram as consequências dos gases do efeito estufa, percebemos que a temática do clima foi se tornando dominante na sociedade global. Temas como combustíveis fósseis e transição energética passaram a ser centrais para pensar o futuro, avançamos na conscientização sobre as questões que afetam nossa casa comum e ampliamos as reflexões ao envolver ONGs, entidades do terceiro setor, empresas e cientistas, além de diversas instituições relevantes, como a Igreja Católica, com destaque à atuação do papa Francisco.

A triste experiência que vivemos no RS em 2024 é mais do que um sinal de alerta, é um chamado à responsabilidade de toda a sociedade frente à urgência de retomarmos o caminho da Convenção do Clima de 1992, e do Protocolo de Kyoto, de 1997

Mas esse avanço não foi suficiente, como mostram os diversos desequilíbrios climáticos e crises ambientais em todo o mundo. Nos últimos anos, parece que regredimos na consciência ambiental e, sobremaneira, na dos impactos no clima global. A triste experiência que vivemos no RS em 2024 é mais do que um sinal de alerta, é um chamado à responsabilidade de toda a sociedade frente à urgência de retomarmos o caminho da Convenção do Clima de 1992, e do Protocolo de Kyoto, de 1997.

Na COP30, a ser realizada no mês de novembro, em Belém, temos uma nova oportunidade de olhar para esse cenário e de reverter o pessimismo derivado da COP29. Entre os temas centrais da Conferência estão desenvolvimento sustentável, preservação da Floresta Amazônica, crise climática, redução do uso de combustíveis fósseis, energias limpas, financiamento e compensações ambientais.

Na área científica, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) estará presente, junto à comunidade científica nacional, refletindo e mostrando como ciência, tecnologia e inovação podem e devem contribuir para a construção de uma sociedade sustentável. Analisaremos qual o papel e a atuação dos parques científicos e tecnológicos universitários neste contexto.