Charlie Kirk, símbolo oposto do extremismo

Por Paulo Giacomelli, presidente do Instituto Liberdade

Recentemente, em São Paulo, presenciei uma manifestação pró-Palestina. No carro de som, o orador bradava a frase “Palestina livre, do rio ao mar”, enquanto chamava uma vereadora do PSOL. Essa palavra de ordem significa a eliminação de Israel e, por consequência, do povo judeu. Não raro, nesses protestos, veem-se faixas e camisetas do Hamas, e mesmo assim não são chamados de extremistas. O rótulo surge com facilidade apenas quando se trata da direita.

Esse contraste ficou evidente no assassinato de Charlie Kirk. Aos 31 anos, ele não pregava a aniquilação de ninguém. Era um debatedor vigoroso, disposto a confrontar até equívocos dentro do próprio campo político. Há registros de quando rebateu republicanos que queriam excluir gays do movimento conservador, afirmando que a vida privada não define o valor de uma pessoa. Sua trajetória, seguida por milhões, foi interrompida diante das câmeras. As imagens serão assistidas por seus filhos, uma menina de três anos e um menino de um. Eles crescerão diante daquela cena, fruto da ação de um extremista de esquerda, de 22 anos, incapaz de aceitar visões contrárias.

A verdade incômoda é que não existe simetria no uso dessa palavra

Kirk acreditava que as universidades deveriam voltar a ser espaços de pluralidade, por isso fazia questão de debater nesses ambientes. Ele foi acusado de nacionalista por defender regras claras para a entrada e permanência de imigrantes nos Estados Unidos. No entanto, na América Latina, e particularmente no Brasil, governos de esquerda recorrem com frequência a discursos e práticas nacionalistas. Essas posturas, quando vindas da esquerda, são celebradas como legítimas. Quando partem da direita, são imediatamente tachadas de extremismo.