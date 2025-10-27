Carbono positivo – selo do futuro brasileiro

Por Daniel Randon, presidente da Randoncorp e presidente do Conselho Superior do Transforma RS

Enquanto na matriz elétrica mundial predominam os combustíveis fósseis, como carvão e gás natural, o Brasil avança em energias renováveis limpas, com mais de 80% de fontes hidrelétrica, eólica, solar e de biomassa, e protagoniza um processo que reflete decisões estratégicas alinhadas ao crescimento sustentável.

É sabido que, em qualquer país, o petróleo ainda tem papel relevante na transição energética, dado o aumento da demanda elétrica global e pela expansão dos data centers, motivada pelo avanço da inteligência artificial. Hoje, eles consomem cerca de 3% da energia elétrica total e estima-se que até 2030 ultrapassem 20%.

Ativo estratégico, a Floresta Amazônica não apenas preserva a biodiversidade e regula o clima, como gera créditos de carbono

O diferencial da matriz verde brasileira estará em evidência na conferência climática COP30, em novembro, em Belém. O agronegócio é a prova mais incontestável de que os pilares ambiental, social e econômico podem crescer em harmonia. Produzimos mais com menos, respeitando o meio ambiente e contribuindo para a segurança alimentar global.

O Brasil também tem vantagem estratégica na logística limpa. Grande produtor de combustíveis como etanol e biodiesel, com potencial de redução das emissões de carbono, o país dará contribuição direta no cumprimento das metas climáticas internacionais. Ativo estratégico, a Floresta Amazônica não apenas preserva a biodiversidade e regula o clima, como gera créditos de carbono.

Mesmo com um dos mais rigorosos códigos florestais do mundo, o governo brasileiro será pressionado a adotar políticas mais rígidas contra o desmatamento ilegal e as emissões de gases de efeito estufa. Eis a oportunidade de negociar para que qualquer produto brasileiro, do agro, da indústria ou do setor de serviços, ostente um selo de carbono positivo, reconhecendo o papel da floresta na mitigação das mudanças climáticas.