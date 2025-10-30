Brasil, o país do passado incerto

Por Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Ifep e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RS

Está sendo julgada pelo STF a relação de trabalho entre plataformas digitais de transporte e motoristas e entregadores. Esse julgamento merece atenção da nossa sociedade por dois motivos principais.

Em primeiro lugar, pela regra em si. Se decidirmos que essas plataformas são obrigadas a ter vínculos formais de emprego, precisamos conhecer algumas implicações importantes: menos flexibilidade para definir horários de trabalho e diversos encargos financeiros incidentes sobre a remuneração do serviço. Nesse contexto, cabe lembrar que não existe mágica: o valor dos encargos sairá do preço que os consumidores de entregas e transporte pagam pelo serviço. Ou seja: ou esse preço irá aumentar (e reduzir a demanda pelo serviço, obviamente), ou a remuneração final dos profissionais irá diminuir.

Engana-se quem acredita que tais decisões servem para proteger trabalhadores

Mas o segundo ponto é o que acho ainda mais importante, pelo que o julgamento simboliza. O modelo de negócio dessas plataformas é muito claro e conhecido: o usuário, seja como profissional fornecedor de serviço, seja como consumidor de entregas e corridas, sabe exatamente o que está contratando e quais são as condições. Faria sentido se todos que usaram transporte por aplicativo nos últimos cinco anos e concordaram com um preço e outras regras (tipo de carro e etc.) recebessem uma dívida, por que o preço que pagaram mudou? Se não faz sentido para o consumidor, por que faria para a empresa, em relação às regras de serviço que ela combinou com os profissionais que as utilizaram?