Bom senso em Brasília e o recado da sociedade

Por Celestino Oscar Loro, presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias)

A recente rejeição, pela Câmara dos Deputados, da Medida Provisória 1.303/2025 foi uma manifestação de maturidade e bom senso do Poder Legislativo. Em um país acostumado a ver o aumento da carga tributária como solução recorrente para os desequilíbrios fiscais, a decisão do parlamento representou um alívio e, mais do que isso, uma sinalização clara de sintonia com o sentimento de “basta de impostos” da sociedade.

Houve uma postura de sensatez, e é isso que o Brasil espera. Assim como espera que os demais poderes da República se guiem por essa manifestação do parlamento, que é eleito pelo povo brasileiro e que, nessa ocasião, demonstrou compreender a realidade de quem produz, empreende e gera empregos.

O setor produtivo brasileiro não suporta mais a escalada de tributos

O setor produtivo brasileiro não suporta mais a escalada de tributos. Do que o país precisa é previsibilidade, estabilidade e austeridade nas contas públicas. É hora de o governo voltar-se para dentro e buscar o equilíbrio cortando despesas, combatendo desperdícios e adotando uma gestão fiscal responsável.

Caxias do Sul, cidade forjada pela força do trabalho e pelo espírito empreendedor de sua gente, conhece bem o peso da tributação e o impacto que ela tem sobre a competitividade. Cada nova obrigação, cada taxa criada ou ampliada é um obstáculo à geração de riqueza, renda e oportunidades.

O resultado da votação em Brasília não foi apenas uma derrota a mais no tabuleiro político. Foi um gesto de coerência com os anseios da população e um recado direto: chega de aumento de impostos. O Brasil precisa crescer com base na eficiência, na meritocracia, e não na penalização de quem produz.