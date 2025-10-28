Alzheimer: uma parte se vai, mas o amor fica

Por Paulo Paim, senador (PT-RS)

Em 2020, apresentei o Projeto de Lei nº 4.364/2020, inspirado na sugestão do médico e professor da Feevale Leandro Minozzo, para criar a Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e Outras Demências. O texto foi aprovado pelo Senado em 2021, seguiu para a Câmara e, em maio de 2024, foi aprovado em definitivo. No início de junho, o presidente Lula sancionou a Lei 14.878/2024.

A nova lei garante uma política nacional de cuidado integral às pessoas com Alzheimer e outras demências, via SUS. Define diretrizes de orientação, conscientização, diagnóstico precoce, assistência especializada e apoio às famílias. Para difundir o conteúdo, lançamos uma cartilha com informações práticas elaboradas pelo Ministério da Saúde, que pode ser acessada pelo site.

O grande desafio está no diagnóstico: até 95% dos casos não são identificados, dependendo da região

O Alzheimer é a principal causa de demência e um dos maiores desafios da saúde pública em razão do envelhecimento da população. Estima-se que 1,2 milhão de brasileiros convivam com a doença, com 100 mil novos casos por ano. Considerando todas as formas de demência, já são cerca de 2,7 milhões de pessoas no país. Esse número pode triplicar até 2050.

O grande desafio está no diagnóstico: até 95% dos casos não são identificados, dependendo da região. Isso decorre da falta de acesso ao sistema de saúde, do estigma e do desconhecimento dos sintomas. Entre 2000 e 2019, foram registrados mais de 211 mil óbitos por Alzheimer no Brasil. Em 2023, ocorreram mais de 2,1 mil internações relacionadas à doença, com uma taxa de mortalidade de 23%.

O Alzheimer transforma a vida, apaga lembranças, mas não apaga o amor. A despedida pode vir lentamente, mas o fio invisível do afeto continua unindo famílias e amigos. É como falam os poetas: "Uma parte de mim voa, como as andorinhas de verão. Outra parte, 'sei lá’. Mas algo fica em mim como solfejos de prata, permitindo-me amar sem tempo".