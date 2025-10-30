A medicina está encolhendo o mundo

Por Leandro Totti Cavazzola, professor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e adjunto do Departamento de Cirurgia da UFRGS

Imagine a cena: a milhares de quilômetros do paciente, o cirurgião comanda um robô de alta precisão para realizar uma cirurgia complexa em um paciente que não tinha acesso ao tratamento em sua cidade de origem. Com precisão milimétrica, a cirurgia é levada a cabo com sucesso absoluto. Ficção científica? Devaneio? Não. Realidade. E talvez mais perto do que você imagina.

A primeira telecirurgia transcontinental completou 24 anos em 2025: um médico em Nova York operou um paciente em Estrasburgo, na chamada Operação Lindenbergh, em referência à primeira travessia solo transcontinental em um avião, em um esforço sem precedentes para a época. Desde então, o avanço da internet e a alta velocidade na transmissão de dados transformaram a telecirurgia em um campo promissor.

Nos últimos três anos, vários procedimentos foram realizados em diferentes países

Nos últimos três anos, vários procedimentos foram realizados em diferentes países. O Brasil também entrou nessa revolução. Em 2025, uma equipe nacional realizou a primeira telecirurgia experimental do país, entre Cascavel e Curitiba, provando que temos tecnologia e estrutura para o feito.

Pouco depois, fruto de uma parceria de sete anos com o Kuwait, um marco histórico aconteceu: a primeira telecirurgia a distância em um paciente brasileiro. De Kuwait City, um cirurgião brasileiro operou um paciente em Curitiba, a mais de 12 mil quilômetros de distância. No mesmo dia, um médico kuwaitiano operou no sentido inverso, em um procedimento inédito de telecirurgia robótica bidirecional, provando a confiabilidade e a segurança do sistema na realização dessa tarefa.

As possibilidades são enormes: ampliar o acesso à cirurgia robótica, reduzir deslocamentos, formar mais profissionais e criar redes de colaboração globais. O futuro da medicina já está acontecendo – e cada nova conexão entre médicos e pacientes em diferentes lugares do mundo mostra que o céu talvez não seja o limite.